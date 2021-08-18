Реал продасть Едегора в Арсенал
00:15 - Читать на русском
Хавбек Реала Мартін Едегор найближчим часом попрощається з Мадридом.
Реал та Арсенал узгодили основні деталі трансферу Мартіна Едегора, повідомляє AS.
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Джерело запевняє, що сторони близькі до повноцінного переходу 22-річного норвежця у лондонський клуб. Мартін наразі не тренується у групі Реала. Взимку мадридці віддали в оренду хавбека Арсеналу, за який він провів в АПЛ 14 матчів.
Едегор прийшов у Реал ще у 2015-му, але так і не зміг себе зарекомендувати у команді "вершкових", здебільшого подорожуючи по орендах.
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