Реал продаст Эдегора в Арсенал
00:15 - Читати українською
Хавбек Реала Мартин Эдегор в ближайшее время расстанется с Мадридом.
Реал и Арсенал согласовали основные детали трансфера Мартина Едегора, сообщает AS.
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Источник уверяет, что стороны близки к полноценному переходу 22-летнего норвежца в лондонский клуб. Мартин пока не тренируется в группе Реала. Зимой мадридцы отдали в аренду хавбека Арсеналу, в составе которого он провел в АПЛ 14 матчей.
Эдегор пришел в Реал еще в 2015-м, но так и не смог себя зарекомендовать в команде "сливочных", в основном путешествуя по арендам.
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