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Реал приготував для Рамоса новий контракт

13:23 273 Читать на русском
Реал приготував для Рамоса новий контракт
Серхіо Рамос / Фото Instagram

Мадридці не мають наміру припиняти співпрацю зі своїм ветераном Серхіо Рамосом.

Реал запропонує Серхіо Рамосу новий контракт терміном на один рік, повідомляє AS.

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Чинна угода з 34-річним іспанцем розрахована до літа 2021-го. Раніше захисник заявляв про бажання завершити кар'єру в МЛС, після чого розпочати тренерську діяльність.

Нагадаємо, Серхіо захищає кольори Реала з 2005 року. У нинішньому сезоні Прімери Рамос провів 25 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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