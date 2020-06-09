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Реал приготовил для Рамоса новый контракт

13:23 50 Читати українською
Реал приготовил для Рамоса новый контракт
Серхио Рамос / Фото Instagram

Мадридцы не намерены прекращать сотрудничество со своим ветераном Серхио Рамосом.

Реал предложит Серхио Рамосу новый контракт сроком на один год, сообщает AS.

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Действующее соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до лета 2021-го. Ранее защитник заявлял о желании завершить карьеру в МЛС, после чего начать тренерскую деятельность.

Напомним, Серхио защищает цвета Реала с 2005 года. В нынешнем сезоне Примеры Рамос провел 25 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

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Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид
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