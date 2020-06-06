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Касільяс – про Рамоса: Ти й***ний бос

15:15 62 Читать на русском
Касільяс – про Рамоса: Ти й***ний бос
Рамос і Касільяс / Getty images

Колишній голкіпер Реала Ікер Касільяс розповів, як привітав свого партнера Серхіо Рамоса з перемогою в Лізі чемпіонів сезону-2013/14.

"Я сказав йому: "Ти й***ний бос. Ти завжди будеш гравцем, який приніс Реалу "десіму", десятий кубок Ліги чемпіонів". Потім я поцілував його. Після тієї перемоги я зітхнув з полегшенням.

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Я був радий за фанатів. Очікування зробило перемогу тільки солодшою. Попередні сезони в єврокубках були для нас складними, але ми нарешті змогли досягти цього важливого успіху. Але моїм улюбленим все одно залишиться фінал ЛЧ в 2000-му. Це ж моя перша перемога в турнірі", – цитує Касільяса Goal.

Нагадаємо, Реал у фіналі проти Атлетіко протягом матчу поступався 0:1, але Рамос зрівняв рахунок на 90+3-й хвилині зустрічі. У додатковий час Реал забив ще тричі, зустріч завершилася з рахунком 4:1.

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