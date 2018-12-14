toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЄВРОПИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЕВЕРТОН ТОРІНО - ЮВЕНТУС

Реал презентував новий розкішний клубний літак – дизайн вражає

22:41 331 Читать на русском
Реал презентував новий розкішний клубний літак – дизайн вражає
Реал Мадрид / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал та компанія Fly Emirates офіційно презентували новий клубний літак "вершкових".

Мадридський Реал у своєму Твіттері опублікував відеопрезентацію нового клубного літака, який у "вершкових" з'явився завдяки партнерству з авіакомпанією Fly Emirates. "Королівський клуб" віднині літатиме на A380.

"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії

Зовні зображені футболісти команди, емблема самого клубу та логотип авіакомпанії.

Влітку клубний літак разом з компанією SkyUp презентував донецький Шахтар.

Теги
Іспанія Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • "Це – ганьба": чому Гаттузо смертельно виснажив Мілан
    Італія — 17:002639 "Це – ганьба": чому Гаттузо смертельно виснажив Мілан
15
год
:
16
хв
Манчестер Сіті
14:30
Евертон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук