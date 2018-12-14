toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА

"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії

14:09 602 Читать на русском
"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії
Андрій Лунін з одноклубниками / фото: ФК Леганес

Спортивний директор Леганеса Мартін Ортега прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії, за підсумками якого "пепінерос" протистоятимуть Реалу.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 1/8 трапилась пікантна ситуація – Леганес Андрія Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця. Лунін не зможе взяти участі у цих поєдинках через так звану "клаусулу страху" – пункт в контракті, який забороняє участь у гравця у матчі проти команди, якій він належить.

Кубок Іспанії: Леганес Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця

Спортивний директор Леганеса Мартін Ортега, вочевидь, не надто в захваті від такого розвитку подій.

"Головне покарання – це те, що Лунін та Оскар Родрігес (ще один орендований у Реала гравець – прим. Футбол 24) не зіграють у цих матчах", – цитує Ортегу DefensaCentral.

До слова, саме надійна гра Луніна допомогла Леганесу вийти в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Українець шикарною грою допоміг команді здолати Райо Вальєкано.

Кейлор Навас хоче покинути Реал – Лунін отримає шанс у Мадриді

Варто відзначити, що наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно у матчах Ла Ліги робить ставку на Івана Куельяра, тоді як Лунін отримував шанс у Кубку Іспанії. Виліт Леганеса від Реала може залишити українського голкіпера без ігрової практики.

Втім, Лунін потрапив у заявку Леганеса на поєдинок проти Сельти, який відбудеться сьогодні о 22:00.

"Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ засипають українця похвалою, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"

Іспанія16 турБалаїдос (Віго)

Сельта - Леганес: П'ятниця 14 грудня 2018

Сельта
до матчу
7
год
:
19
хв
Леганес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Кубок Іспанії 2018/19 Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Кубок Іспанії Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Сельта - Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
49
хв
Нюрнберг
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук