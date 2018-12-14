"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії

Спортивний директор Леганеса Мартін Ортега прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії, за підсумками якого "пепінерос" протистоятимуть Реалу.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 1/8 трапилась пікантна ситуація – Леганес Андрія Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця. Лунін не зможе взяти участі у цих поєдинках через так звану "клаусулу страху" – пункт в контракті, який забороняє участь у гравця у матчі проти команди, якій він належить.

Кубок Іспанії: Леганес Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця

Спортивний директор Леганеса Мартін Ортега, вочевидь, не надто в захваті від такого розвитку подій.

"Головне покарання – це те, що Лунін та Оскар Родрігес (ще один орендований у Реала гравець – прим. Футбол 24) не зіграють у цих матчах", – цитує Ортегу DefensaCentral.

До слова, саме надійна гра Луніна допомогла Леганесу вийти в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Українець шикарною грою допоміг команді здолати Райо Вальєкано.

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Варто відзначити, що наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно у матчах Ла Ліги робить ставку на Івана Куельяра, тоді як Лунін отримував шанс у Кубку Іспанії. Виліт Леганеса від Реала може залишити українського голкіпера без ігрової практики.

Втім, Лунін потрапив у заявку Леганеса на поєдинок проти Сельти, який відбудеться сьогодні о 22:00.

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