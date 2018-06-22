Шахтар співпрацюватиме з авіакомпанією, яка презентувала літак в кольорах клубу

Донецький Шахтар підписав угоду про співпрацю з авіакомпанією SkyUp.

Сьогодні вперше для українського ринку авіації та історії футболу, авіакомпанія SkyUp Airlines та ФК Шахтар підписали унікальну угоду про співпрацю. Згідно з договором авіакомпанія SkyUp Airlines буде надавати послуги з авіаперевезень команди на внутрішні та міжнародні матчі.

Для авіаперельотів Шахтарю буде надано повітряне судно Boeing 737-700 на 149 місць, пофарбоване в кольори донецького клубу.

"Перш за все хочу привітати Шахтар і SkyUp. Це перший безпрецедентний випадок, коли клуб і авіакомпанія підписують договір. Упевнений, у нас будуть всі умови, щоб подорожувати, і добиратися в приємному настрої. Більшість європейських грандів вже заключили партнерство з авіакомпаніями.

Наше партнерство стане мотивацією для всіх. Це буде велике натхнення для гравців. Упевнений, це партнерство допоможе створити чудові умови всім нам, щоб перемагати", – прокоментував підписання угоди Фонсека.

Перший політ команди за маршрутом Київ - Одеса відбудеться напередодні матчу Суперкубка України.

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