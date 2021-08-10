Мадридцы не мирятся со скандальной сделкой между Ла Лигой и фондом CVC.

Ла Лига продала фонду CVC часть аудиовизуальных прав на 50 лет. Это решение возмутило Реал и Барселону, ведь руководство лиги не посоветовалось с ними.

Мадридцы пошли еще дальше и после сегодняшнего совещания решили подать в суд на главу Ла Лиги Хавьера Тебаса и фонд CVC. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Реал пригрозил сделать все возможное, чтобы аннулировать эту сделку. Ранее CVC предлагал похожие контракты немецким и итальянским лигам, однако те отказали.

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