Реал повністю "очистився" від коронавірусу
15:46 - Читать на русском
Реал благополучно пережив короткий спалах коронавірусу у складі.
Останнім негативний тест здав Марко Асенсіо. 25-річний півзахисник сам поділився приємною новиною у Twitter.
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Реал півтора тижня тому оголосив про масове зараження COVID-19 серед гравців. Хворіло щонайменше 8 футболістів "вершкових", серед яких і Андрій Лунін. Реал доволі швидко впорався з проблемою, тому відновить сезон без великих кадрових проблем.
Додамо, що свій наступний матч команда Анчелотті проведе 2 січня – виїзд до Хетафе.
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