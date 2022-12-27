Последним отрицательный тест сдал Марко Асенсио. 25-летний полузащитник сам поделился приятной новостью в Twitter.

Реал не может найти покупателя на Иско – бывший "Golden Boy" сейчас наравне с Луниным

Реал полторы недели назад объявил о массовом заражении COVID-19 среди игроков. Болело не менее 8 футболистов "сливочных", среди которых и Андрей Лунин. Реал довольно быстро справился с проблемой, поэтому возобновит сезон без больших кадровых проблем.

Добавим, что следующий матч команда Анчелотти проведет 2 января – выезд к Хетафе.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом