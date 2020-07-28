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Реал повідомив про стан гравця, у якого виявили коронавірус

17:27 - Читать на русском
Реал повідомив про стан гравця, у якого виявили коронавірус
Маріано Діас / ФК Реал Мадрид

Мадридський клуб в офіційній заяві підтвердив, що нападник Маріано Діас заразився небезпечною хворобою.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо про наявність COVID-19 у Маріано Діаса, який у сезоні 2019/20 відіграв лише 84 хвилини, але забив 1 гол – у ворота Барселони в Ель Класіко.

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Відповідно до вимог медичного протоколу, нападник ізольований від решти команди та клубного персоналу. Маріано перебуває вдома – форвард почувається нормально, а його стан здоров'я є задовільним, інформує офіційний сайт "вершкових".

Зауважимо, вже 7 серпня Реал повинен провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Перший поєдинок на Сантьяго Бернабеу завершився поразкою мадридців з рахунком 1:2. Після виявленого у Маріано COVID-19 форвард фактично втратив шанси допомогти своїй команді, адже повинен відбути щонайменше 2 тижні карантину.

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Теги
Іспанія Маріано Маріано Діас коронавірус Реал Мадрид Реал Мадрид
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