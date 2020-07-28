Реал сообщил о состоянии игрока, у которого обнаружили коронавирус

Напомним, 28 июля стало известно о наличии COVID-19 у Мариано Диаса, который в сезоне 2019/20 сыграл лишь 84 минуты, но забил 1 гол – в ворота Барселоны в Эль Класико.

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В соответствии с требованиями медицинского протокола, нападающий изолирован от остальной команды и клубного персонала. Мариано находится дома – форвард чувствует себя нормально, а его состояние здоровья удовлетворительное, информирует официальный сайт "сливочных".

Заметим, уже 7 августа Реал должен провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Первый поединок на Сантьяго Бернабеу завершился поражением мадридцев со счетом 1:2. После обнаруженного у Мариано COVID-19 форвард фактически потерял шансы помочь своей команде, ведь должен отбыть не менее 2 недель карантина.

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