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Реал сообщил о состоянии игрока, у которого обнаружили коронавирус

17:27 - Читати українською
Реал сообщил о состоянии игрока, у которого обнаружили коронавирус
Мариано Диас / ФК Реал Мадрид

Мадридский клуб в официальном заявлении подтвердил, что нападающий Мариано Диас заразился опасной болезнью.

Напомним, 28 июля стало известно о наличии COVID-19 у Мариано Диаса, который в сезоне 2019/20 сыграл лишь 84 минуты, но забил 1 гол – в ворота Барселоны в Эль Класико.

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В соответствии с требованиями медицинского протокола, нападающий изолирован от остальной команды и клубного персонала. Мариано находится дома – форвард чувствует себя нормально, а его состояние здоровья удовлетворительное, информирует официальный сайт "сливочных".

Заметим, уже 7 августа Реал должен провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Первый поединок на Сантьяго Бернабеу завершился поражением мадридцев со счетом 1:2. После обнаруженного у Мариано COVID-19 форвард фактически потерял шансы помочь своей команде, ведь должен отбыть не менее 2 недель карантина.

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Теги
Испания Мариано Мариано Диас коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид
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