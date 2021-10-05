Спортивний директор ПСЖ Леонардо радить президенту Реала менше говорити про трансфер Кіліана Мбаппе, допоки у француза є чинний клуб.

Сьогодні Флорентіно Перес натякнув, що "вершкові" вже 1 січня матимуть домовленість з чемпіоном світу.

Перес пояснив свою рішучу заяву щодо трансферу Мбаппе в Реал

"Це тривало останні 2 роки. Трансферне вікно закінчилося, тому Реал повинен припинити таку поведінку. Їх потрібно зупинити! Мбаппе – гравець ПСЖ, і клуб хоче, щоб ці відносини тривали. Це неповага до ПСЖ", – заявив Леонардо в коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, Реал робив спроби підписати Мбаппе в літнє трансферне вікно, однак ПСЖ не переконали навіть 180 млн євро. Мадридці вирішили почекати ще рік і спробувати забрати чемпіона світу вільним агентом.

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