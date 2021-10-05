Спортивный директор ПСЖ Леонардо советует президенту Реала меньше говорить о трансфере Килиана Мбаппе, пока у француза есть действующий клуб.

Сегодня Флорентино Перес намекнул, что "сливочные" уже 1 января будут иметь договоренность с чемпионом мира.

Перес объяснил свое решительное заявление насчет трансфера Мбаппе в Реал

"Это продолжалось последние 2 года. Трансферное окно закончилось, потому Реал должен прекратить такое поведение. Их нужно остановить! Мбаппе – игрок ПСЖ, и клуб хочет, чтобы эти отношения продолжались. Это неуважение к ПСЖ", – заявил Леонардо в комментарии L'Equipe.

Напомним, Реал делал попытки подписать Мбаппе в летнее трансферное окно, однако ПСЖ не убедили даже 180 млн евро. Мадридцы решили подождать еще год и попытаться забрать чемпиона мира свободным агентом.

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