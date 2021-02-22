Мадридський клуб може зіткнутись з проблемами через співпрацю з сумнівними компаніями.

Реал підозрюється у фінансових махінаціях при продажі іміджевих прав клубу, повідомляє Football Leaks.

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За інформацією джерела, у 2016-му королівський клуб підписав 4-річний контракт з інвестиційним фондом Providence на суму понад 200 млн євро. Ці кошти повинні були направити на реконструкцію Сантьяго Бернабеу.

Пізніше стало відомо, що угода була укладена з дочірніми компаніями Providence, капітал яких становить близько 20 тисяч євро. В Іспанії підозрюють, що таким чином Реал хотів уникнути сплати великої частини податків. У клубі спокійно сприймають цю ситуацію, керівництво розуміло майбутні ризики при укладанні контракту..

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