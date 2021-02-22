Аталанта – Реал: мадридці вирушили на матч Ліги чемпіонів без 9 гравців основи
Карім Бензема поповнив список травмованих гравців Реала перед початком плей-офф Ліги чемпіонів.
Французький нападник не потрапив до розширеного списку гравців "вершкових", які вирушать до Італії.
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Зінедін Зідан зможе розраховувати лише на 19 виконавців, серед яких троє воротарів. Польових гравців ледь вистачає для повноцінної лави запасних. Переповнений лазарет Реала відверто шокує – Рамос, Азар, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Родріго, Одріосола, Мілітао, а тепер ще й Бензема.
Додамо, що перший матч 1/8 Ліги чемпіонів між "вершковими" і Аталантою відбудеться у середу, 24 лютого.
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