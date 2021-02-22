Реал подозревается в финансовых махинациях при продаже имиджевых прав клуба, сообщает Football Leaks.

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По информации источника, в 2016-м королевский клуб подписал 4-летний контракт с инвестиционным фондом Providence на сумму более 200 млн евро. Эти средства должны были направить на реконструкцию Сантьяго Бернабеу.

Позже стало известно, что сделка была заключена с дочерними компаниями Providence, капитал которых составляет около 20 тысяч евро. В Испании подозревают, что таким образом Реал хотел избежать уплаты большой части налогов. В клубе спокойно воспринимают эту ситуацию, руководство понимало будущие риски при заключении контракта.

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