Французький гранд хотів помститися "вершковим" за імовірний перехід Кіліана Мбаппе на Сантьяго Бернабеу, повідомляє ABC.

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ПСЖ спокушав Вінісіуса астрономічною зарплатою. У Реалі 21-річний бразилець отримує 3,3 млн євро за рік, а у столиці Франції йому обіцяли 17 млн. Втім, гроші не є пріоритетом молодого вінгера, який готовий пролонгувати свою угоду з мадридським клубом (чинна завершується влітку 2024-го).

Додамо, що поточний сезон став для Вінісіуса проривним – талант Реала оформив 10 голів та 7 асистів у 18 матчах.

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