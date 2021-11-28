У неділю відбулось кілька поєдинків у рамках 15-го туру Ла Ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 15-й тур

Бетіс – Леванте – 3:1

Голи: Хуанмі, 54, 63, 82 – Мустафі, 7

Еспаньйол – Реал Сосьєдад – 1:0

Гол: Я. Еррера, 77

Кадіс – Атлетіко – 1:4

Голи: Лосано, 86 – Лемар, 56, Грізманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 87

Бетіс переміг Леванте, а головним героєм зустрічі став Хуанмі. "Кажани" вийшли вперед вже на 7 хвилині завдяки голу Мустафі, але "вердібланкос" перевернули гру по перерві. Хуанмі оформив дубль за 9 хвилин (обидва рази асистував Вілліан Жозе), а перед завершенням гри забив третій свій м'яч. Ця перемога дозволила Бетісу набрати 27 очок та тимчасово випередити Атлетіко у боротьбі за 4 місце. Леванте ж залишився на останній позиції.

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Реал Сосьєдад на виїзді поступився Еспаньйолу. Один з лідерів чемпіонату досить кволо проявив себе в атаці, а "папужки" скористались одним з небагатьох своїх шансів – Янхель Еррера на 77 хвилині приніс перемогу Еспаньйолу. Це дозволило каталонцям набрати 20 очок та піднятись на 9 місце, а Реал Сосьєдад залишився другим з 29 пунктами.

Атлетіко ж на виїзді розбив Кадіс. Перша половина пройшла без голів, а по перерві Лемар вивів "матрацників" вперед. В період з 70 по 80 хвилини Грізманн та Корреа зробили перевагу розгромною. Лосано відквитав один м'яч, але Кунья одразу ж відправив четвертий м'яч у ворота "жовтої субмарини". Ця перемога дозволила Атлетіко піднятись на друге місце, потіснивши звідти Реал Сосьєдад (в обох команд по 29 очок). Кадіс залишився поруч з зоною вильоту.

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