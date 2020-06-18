Реал озвучил Милану условие трансфера Йовича – мадридцы смирились с потерями на десятки миллионов

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Серии А.

Милан подготовил первое предложение по трансферу Йовича. "Россонери" планируют арендовать серба на два сезона с правом выкупа за 35 млн евро, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, Реал может согласиться на это предложение, если опция выкупа будет обязательной. Королевский клуб уже смирился с тем, что не сможет вернуть деньги, потраченные на трансфер серба, и идет на уступки, чтобы разгрузить бюджет, сэкономив на его зарплате (5 млн евро в сезон).

Напомним, Йович перешел в Реал из франкфуртского Айнтрахта летом 2019 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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