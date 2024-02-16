Жертвою трансферу французької суперзірки може стати Родріго Гоїс, інформує Mundo Deportivo.

Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб, – The Athletic

Бразилець проводить у Реалі п'ятий сезон після переходу зі Сантоса за 45 млн євро. У нинішній кампанії Родріго за результативністю поступається лише Джуду Беллінгему, маючи 13+7 у 35 матчах. Втім, керівництво "вершкових" переконане, що 23-річний вінгер має видавати ще більше.

Родріго забезпечили турботою і якісними партнерами, але він часто тижнями випадає з гри Реала. Оточення вінгера відволікає його від футболу. Після приходу Мбаппе боси мадридців охоче вислухають пропозиції щодо Родріго, якого Transfermarkt оцінює у 100 млн євро. Клаусула в контракті бразильця складає мільярд євро.

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