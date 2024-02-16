Реал обрав жертву приходу Мбаппе – мадридці готові позбутися другого бомбардира за мільярд євро
Реалу доведеться звільняти місце після очікуваного підписання Кіліана Мбаппе.
Жертвою трансферу французької суперзірки може стати Родріго Гоїс, інформує Mundo Deportivo.
Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб, – The Athletic
Бразилець проводить у Реалі п'ятий сезон після переходу зі Сантоса за 45 млн євро. У нинішній кампанії Родріго за результативністю поступається лише Джуду Беллінгему, маючи 13+7 у 35 матчах. Втім, керівництво "вершкових" переконане, що 23-річний вінгер має видавати ще більше.
Родріго забезпечили турботою і якісними партнерами, але він часто тижнями випадає з гри Реала. Оточення вінгера відволікає його від футболу. Після приходу Мбаппе боси мадридців охоче вислухають пропозиції щодо Родріго, якого Transfermarkt оцінює у 100 млн євро. Клаусула в контракті бразильця складає мільярд євро.
"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями