Реал выбрал жертву прихода Мбаппе – мадридцы готовы избавиться от второго бомбардира за миллиард
Реалу придется освобождать место после ожидаемого подписания Килиана Мбаппе.
Жертвой трансфера французской суперзвезды может стать Родриго Гоис, информирует Mundo Deportivo.
Мбаппе сообщил ПСЖ, что летом покинет клуб, – The Athletic
Бразилец проводит в Реале пятый сезон после перехода из Сантоса за 45 млн евро. В нынешней кампании Родриго по результативности уступает лишь Джуду Беллингему, имея 13+7 в 35 матчах. Впрочем, руководство "сливочных" убеждено, что 23-летний вингер должен выдавать еще больше.
Родриго обеспечили заботой и качественными партнерами, но он часто неделями выпадает из игры Реала. Окружение вингера отвлекает его от футбола. После прихода Мбаппе боссы мадридцев охотно выслушают предложения по Родриго, которого Transfermarkt оценивает в 100 млн евро. Клаусула в контракте бразильца составляет миллиард евро.
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