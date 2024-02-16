Жертвой трансфера французской суперзвезды может стать Родриго Гоис, информирует Mundo Deportivo.

Мбаппе сообщил ПСЖ, что летом покинет клуб, – The Athletic

Бразилец проводит в Реале пятый сезон после перехода из Сантоса за 45 млн евро. В нынешней кампании Родриго по результативности уступает лишь Джуду Беллингему, имея 13+7 в 35 матчах. Впрочем, руководство "сливочных" убеждено, что 23-летний вингер должен выдавать еще больше.

Родриго обеспечили заботой и качественными партнерами, но он часто неделями выпадает из игры Реала. Окружение вингера отвлекает его от футбола. После прихода Мбаппе боссы мадридцев охотно выслушают предложения по Родриго, которого Transfermarkt оценивает в 100 млн евро. Клаусула в контракте бразильца составляет миллиард евро.

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