"Гадаю, цього літа великих переходів не буде. Коли гроші "течуть" від багатих клубів до бідних, то страждають всі. Без Суперліги здійснити трансфери Мбаппе чи Холанда неможливо. Це стосується не лише Реала, а й будь-якого клубу.

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Якщо ми не підпишемо Мбаппе цього літа, я не думаю, що якийсь фанат застрелиться. Вони знають, що ми робимо все можливе. Якщо щось не відбувається, то лише тому, що це неможливо", – цитує Переса Goal.

Нагадаємо, клуби-засновники Суперліги розраховували отримати від 100 до 350 мільйонів євро лише за приєднання до турніру. Саме Перес був головним ініціатором революції. яка протрималася дві доби.

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