"Як ця історія вплине на можливість Реала зіграти у півфіналі ЛЧ? Справа в тому, що сезон вже почався. Телебачення почне судитися з нами, якщо ми не проведемо півфінал. Тому ймовірність того, що гра не відбудеться наступного тижня, відносно мала, але вона все ж існує. Але тепер все буде трохи по-іншому.

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Двері УЄФА відкриті, але водночас всім доведеться страждати від наслідків своїх дій. Футбол – дуже цікавий процес. Я думаю, що всі ці клуби є частиною УЄФА. Але, звичайно, у мене більше ніколи не буде особистих стосунків з певними людьми. Я завжди можу розділити це", – цитує Чеферіна AS.

Улюблені чипси Lay's у поєднанні з улюбленим Pepsi – відмінне доповнення до матчів Ліги Чемпіонів. Замовляй бокс для вболівальників, адже футбол смакує краще з Pepsi та Lay’s!

Нагадаємо, саме президент Реала Флорентіно Перес був головним ініціатором Суперліги, але проект протримався лише дві доби.

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