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Реал не собирается продавать Ковачича

24 июня 22:04 46 Читати українською
Реал не собирается продавать Ковачича
Матео Ковачич / Getty Images

Мадридский Реал не хочет продавать хорватского хавбека Матео Ковачича.

Матео Ковачич может остаться в Реале. Как сообщает Marca, королевский клуб не собирается продавать хавбека сборной Хорватии.

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Контракт Матео действует до 2021 года, а клаусула составляет 300 миллионов евро.

В сезоне 2017/2018 Реал продлил контракты с рядом игроков первой команды и прописал огромные отступные.

Экс-наставник "сливочных" Зинедин Зидан не мог найти место в старте для хорватского игрока.

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