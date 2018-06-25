Реал не собирается продавать Ковачича

Мадридский Реал не хочет продавать хорватского хавбека Матео Ковачича.

Матео Ковачич может остаться в Реале. Как сообщает Marca, королевский клуб не собирается продавать хавбека сборной Хорватии.

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Контракт Матео действует до 2021 года, а клаусула составляет 300 миллионов евро.

В сезоне 2017/2018 Реал продлил контракты с рядом игроков первой команды и прописал огромные отступные.

Экс-наставник "сливочных" Зинедин Зидан не мог найти место в старте для хорватского игрока.

