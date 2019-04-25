toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Реал не захотів розглядати пропозиції щодо Асенсіо за 180 мільйонів євро, – агент

25 квітня 23:57 177 Читать на русском
Реал не захотів розглядати пропозиції щодо Асенсіо за 180 мільйонів євро, – агент
Марко Асенсіо / Reuters

Агент гравця Реала Марко Асенсіо Орасіо Гаджіолі розповів, що "вершкові" не хочуть продавати його клієнта.

"За останній рік були пропозиції на 150 мільйонів євро і 180 мільйонів, але Реал не захотів їх вислуховувати. Марко завжди цікавив великі клуби.

Зідан пообіцяв Асенсіо ключову роль у складі Реала

Але він завжди говорить, що дуже щасливий в Реалі і зацікавлений лише в тому, щоб досягти успіху в цьому клубі. Він все ще молодий і постійно вдосконалюється, клуб ним дуже задоволений", – цитує агента ESPN.

Реал визначився з гравцями, які точно покинуть Мадрид – початок кадрової чистки Зідана

У поточному сезоні в активі вінгера Реала 40 матчів за королівський клуб в усіх турнірах, де Асенсіо забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Марко Асенсіо Марко Асенсіо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
23
хв
Ліверпуль
22:00
Хаддерсфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук