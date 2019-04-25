Реал не захотів розглядати пропозиції щодо Асенсіо за 180 мільйонів євро, – агент

Агент гравця Реала Марко Асенсіо Орасіо Гаджіолі розповів, що "вершкові" не хочуть продавати його клієнта.

"За останній рік були пропозиції на 150 мільйонів євро і 180 мільйонів, але Реал не захотів їх вислуховувати. Марко завжди цікавив великі клуби.

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Але він завжди говорить, що дуже щасливий в Реалі і зацікавлений лише в тому, щоб досягти успіху в цьому клубі. Він все ще молодий і постійно вдосконалюється, клуб ним дуже задоволений", – цитує агента ESPN.

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У поточному сезоні в активі вінгера Реала 40 матчів за королівський клуб в усіх турнірах, де Асенсіо забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.