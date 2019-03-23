toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Зідан пообіцяв Асенсіо ключову роль у складі Реала

14:12 262 Читать на русском
Зідан пообіцяв Асенсіо ключову роль у складі Реала
Зінедін Зідан / Фото Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розраховує на свого хавбека Марко Асенсіо.

"Ти будеш ключовим гравцем в Реалі. Хочу, щоб ти залишився в команді", – цитує слова Зідана у розмові з Асенсіо видання Marca.

Ювентус позмагається з Баварією за Асенсіо

Керівництво "вершкових" розглядало можливість продажу 23-річного хавбека, оскільки багато європейських грандів хочуть бачити іспанця у своїх клубах. Колишній тренер мадридців Сантьяго Соларі не надто довіряв Марко місце у стартовому складі.

В поточнму сезоні Прімери Асенсіо провів 22 матчі, в яких відзначився голом та 5-ма асистами.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Марко Асенсіо Марко Асенсіо Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
31
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук