Зідан пообіцяв Асенсіо ключову роль у складі Реала

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розраховує на свого хавбека Марко Асенсіо.

"Ти будеш ключовим гравцем в Реалі. Хочу, щоб ти залишився в команді", – цитує слова Зідана у розмові з Асенсіо видання Marca.

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Керівництво "вершкових" розглядало можливість продажу 23-річного хавбека, оскільки багато європейських грандів хочуть бачити іспанця у своїх клубах. Колишній тренер мадридців Сантьяго Соларі не надто довіряв Марко місце у стартовому складі.

В поточнму сезоні Прімери Асенсіо провів 22 матчі, в яких відзначився голом та 5-ма асистами.

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