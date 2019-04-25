Реал визначився з гравцями, які точно покинуть Мадрид – початок кадрової чистки Зідана

Гравці Реала Дані Себальйос, Маркос Льоренте та Серхіо Регілон, найімовірніше, покинуть Мадрид влітку.

За інформацією Marca, півзахисникам "галактікос" Дані Себальйосу та Маркосу Льоренте Реал порадив шукати новий клуб, адже на них у Мадриді більше не розраховують.

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Льоренте грав лише у п'яти матчах Реала у поточному сезоні, а Себальйос не вписується у тактичні розстановки Зідана. Ба більше, головний тренер "галактікос" вже натякнув на можливий відхід Льоренте з клубу.

Що стосується Регілона, який витіснив Марсело з основного складу під час тренерства Соларі, то він лише один раз після повернення Зідана з'явився на полі.

Достеменно невідомо, чи залишиться Серхіо у клубі, бо Зідан воліє бачити на позиції лівого захисника Марсело і хоче, аби бразилець повернувся до кондицій, які він мав під час першого пришестя французького фахівця. Вочевидь, Регілон покине Реал, адже його не влаштовує роль запасного.

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