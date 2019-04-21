Реал не відпустить Ковачіча до Атлетіко

Королівський клуб не збирається продавати хавбека Матео Ковачіча своїм сусідам.

Атлетіко мав плани щодо купівлі хорвата упродовж найближчого трансферного вікна, проте Реал відповів категоричною відмовою, повідомляє AS.

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Нагадаємо, цей сезон Ковачіч проводить в оренді в лондонському Челсі, однак в договорі не прописане право викупу. Реал також не горить бажанням утримувати хорвата, тому влітку шукатиме йому нове місце роботи.

У поточному сезоні Ковачіч відіграв за Челсі 44 матчі, в яких відзначився двома асистами.

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