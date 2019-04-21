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Реал не відпустить Ковачіча до Атлетіко

12:30 101 Читать на русском
Реал не відпустить Ковачіча до Атлетіко
Матео Ковачіч / Reuters

Королівський клуб не збирається продавати хавбека Матео Ковачіча своїм сусідам.

Атлетіко мав плани щодо купівлі хорвата упродовж найближчого трансферного вікна, проте Реал відповів категоричною відмовою, повідомляє AS.

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Нагадаємо, цей сезон Ковачіч проводить в оренді в лондонському Челсі, однак в договорі не прописане право викупу. Реал також не горить бажанням утримувати хорвата, тому влітку шукатиме йому нове місце роботи.

У поточному сезоні Ковачіч відіграв за Челсі 44 матчі, в яких відзначився двома асистами.

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