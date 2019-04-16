"Зідан – відставка, або продаж до 12 гравців Реала": іспанські ЗМІ віщують "фестиваль жертв" після конфузу з Леганесом

Реал Мадрид не зміг обіграти звичайнісінького середняка Прімери. Леганес без Луніна, ще одного орендованого гравця "вершкових" та Василя Кравця відібрав очки в команди Зідана.

"Чистка або відставка"

Що далі з цим колективом? В ефірі іспанської програми Chiringuito цілком серйозна і важка дискусія. Колишній редактор провідного мадридського видання Marca Жозеп Педрерол не має сумнівів. Реал після конфузу з Леганесом у чемпіонаті Іспанії виглядає нічим не кращий, ніж було за часів звільнених Лопетегі та Соларі. Отже, потрібні радикальні рішення.

"Я помилився. Гадав, що Зідан може спонукати гравців, щоб ті показали: вони прагнуть залишитись і готові довести, що гідні носити цю футболку. Однак нічого не трапилось. Зідан має тепер 2 варіанти. Перший – піти у відставку, я б так зробив на його місці. Другий – позбутись 12-и гравців, влаштувати красивий безлад", – безапеляційно заявляє розсерджений черговою провальною грою Педрерол. У Мадриді буде "фестиваль жертв", додає журналіст. І, хоча повний конкретний перелік імен поки тримається у суворій таємниці (є всі підстави вважати, що чорний список ще не повністю сформований), деякі кандидатури на вихід уже просочуються у пресу.

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Marca на головній сторінці волає про зміни. "Знову лише 1 Бензема". Видання зазначає, що тільки Карім, якого так нещадно критикували фанати Реала в епоху великих перемог, продовжує тягнути на собі цей скрипучий віз. Француз забив уже 27 голів, з яких 18 – у Прімері 2018/19. Відтак Бензема проводить свій 3-й найкращий рік у кар'єрі. Більше разів (32 і 28 відповідно) відзначався лише у сезонах 2011/12 та 2015/16. Та навіть не забиті м'ячі, а ставлення до справи вирізняють Каріма з-поміж цієї аморфної маси.

Інші ж зірки "королівського" клубу здебільшого не знайшли в собі сили видати підвищену мотивацію навіть зі старим-добрим тренером. Вони не вкладають душу на полі. Невдачі пояснюють тим, що вже не можуть виграти жодного титулу. Мовляв, складно знаходити в собі мотивацію у такий період. І ці відмазки неабияк злять фанатів і пресу.

Еду Агірре, близький до Роналду іспанський журналіст, також вважає, що назріли революційні зміни у складі. "Мінімум 7 гравців нинішнього складу повинні піти", щоб клуб зміг підписати справжню заміну Кріштіану – Азар і Мбаппе (мабуть, головні фаворити фанатів Реала), Погба та Йовіч, П'яніч та Еріксен (як альтернатива Полю) є основними виконавцями, трансфери яких вже потроху пропрацьовує Флорентіно Перес.

Зрештою, сам Зідан і деякі гравці не відкидають цього плану. "Чистки після такого сезону є логічним рішенням", – каже Карвахаль, який також не найкраще себе проявив проти Леганеса. "На цих гравцях можна чимало заробити, бо вони чудові", – додає Зізу.

До слова, на сайті тієї ж Marca триває голосування серед фанатів, кого варто залишити, а з ким попрощатись. Кожному гравцеві можна поставити плюс чи мінус. Фаворитами на відхід у середовищі вболівальників Реала залишаються і деякі несподівані кандидатури, як Куртуа і Лука Зідан, які навряд чи кудись дінуться. Однак є й інші, про яких говорять у цьому контексті значно більше. Бейл, Вальєхо, Маріано, Васкес, Кроос, Марсело, Себальйос і Начо отримали надто багато мінусів і мало плюсів.

Головні кандидати на продаж – список чималенький

Проти Леганеса Зідан дав чіткі меседжі не лише ветеранам, а й молодим, на кого не розраховує в наступному сезоні. Себальйос і Льоренте навіть не вийшли з лави запасних, хоча в Зінедіна ще була одна заміна. Бейл лише у статусі резервіста, який продовжує тотально розчаровувати. Тим паче Гарет – один з небагатьох, кого Реал сам хоче відпустити і розраховує отримати за трансфер відразу 100 млн євро.

В Іспанії вважають, що час таких гравців, як Лукас Васкес, Навас, Маріано, Вальєхо, Браїм Діас, також добігає кінця в Мадриді. Марсело, Кроос та Іско не дуже хочуть йти самі, тож щодо цих зірок Зідан повинен ухвалити важке рішення: ризикнути і покластись на них знову чи наважитись на ще глобальнішу чистку. Крім цього, Модрічу і Варану потроху шукають заміну, хоча французький тренер не горить бажанням відпускати їх. А ще Мадрид може виручити непогані гроші на своїх орендованих зірках (Хамес, Ковачіч і Майораль).

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Навряд чи Мадрид підпише хоча б 10% з тих, кого сватають на Бернабеу після катастрофічного вильоту з Ліги чемпіонів від Аякса. Однак список справді вражає. І це ще, не враховуючи нашого Андрія Луніна та кількох інших "вершкових", які грають в оренді, але можуть повернутись уже влітку.

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Увесь список трансферних цілей Реала, про який згадували в закордонній пресі має такий повний вигляд:

Воротар: Де Хеа (МЮ).

Захисники: Фірпо (Бетіс), Ермосо (Еспаньйол), Ашраф (Борусія), Грімальдо (Бенфіка), Ван Дейк (Ліверпуль), Шкріняр (Інтер), Саліба (Сент-Етьєн), Кулібалі (Наполі), Кабак (Штутгарт), Гайя (Валенсія), Сандро (Ювентус), Де Лігт (Аякс), Алонсо (Челсі), Алаба (Баварія), Теллес (Порто), Тальяфіко (Аякс), Умтіті (Барселона), Маркіньйос (ПСЖ), Ернандес (Атлетіко/продано в Баварію).

Півзахисники: Погба (МЮ), Еріксен (Тоттенхем), Ндомбеле (Ліон), Рабйо (ПСЖ), П'яніч (Ювентус), Едегор (Вітесс), Паласіос (Рівер), Хіменес (Атлетіко), Каналес (Бетіс), Ло Сельсо (Бетіс), Сусо (Мілан), Сарабія (Севілья), Рейньєр (Фламенго), Тьягу (Баварія), Томас (Атлетико), Андерсон (Вест Хем), Фабіан (Наполі), Гаверц (Байєр), Брандт (Байєр), Фекір (Ліон), Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Ракитіч (Барселона), Дзаньйоло (Рома), Канте (Челсі), Райс (Вест Хем).

Нападники: Азар (Челсі), Мбаппе (ПСЖ), Лєвандовскі (Баварія), Йовіч (Айнтрахт), Мане (Ліверпуль), Неймар (ПСЖ), Ікарді (Інтер), Кейн (Тоттенхем), Де Томас (Райо), Феліш (Бенфіка), Родріго (Валенсія), Аспас (Сельта), Педро (Флуміненсе), Майораль (Леванте), Салах (Ліверпуль), Обамеянг (Арсенал), Грізманн (Атлетіко), Стерлінг (Ман Сіті), Лукаку (Манчестер Юнайтед).

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