Реал не повернеться на Бернабеу до нового року – Лігу чемпіонів ризикують дограти на тренувальній базі

Реал вирішив проводити домашні матчі на тренувальній базі, поки на стадіони не повернуться глядачі.

Мадридський клуб у разі відновлення сезону буде грати матчі у Вальдебебасі на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано. Поєдинки Реала будуть відбуватися там, поки уряд не дозволить глядачам повернутися на трибуни, що, за прогнозами клубу, відбудеться не раніше січня 2021 року, повідомляє AS.

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Реал вже отримав від Ла Ліги і Королівської Федерації Футболу Іспанії (RFEF) дозвіл на проведення шести завершальних матчів чемпіонату сезону 2019/20. Клуб поліпшив освітлення на естадіо Ді Стефано, встановив більш сучасну систему для реклами, а також для підтримки VAR, як того вимагала RFEF. У разі, якщо Реал пройде Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, решта матчів турніру також будуть зіграні на тренувальній базі – про це клуб вже домовився з УЄФА.

Нагадаємо, Реал скористався тимчасовою відсутністю спортивної активності на Сантьяго Бернабеу, щоб збільшити швидкість реконструкції: її безперервність дозволить скоротити загальний термін реставрації та витрат на неї.

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