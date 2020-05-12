Реал не вернется на Бернабеу до нового года – Лигу чемпионов рискуют доиграть на тренировочной базе

Реал решил проводить домашние матчи на тренировочной базе, пока на стадионы не вернутся зрители.

Мадридский клуб в случае возобновления сезона будет играть матчи в Вальдебебаса на стадионе имени Альфредо Ди Стефано. Поединки Реала будут проходить там, пока правительство не позволит зрителям вернуться на трибуны, что, по прогнозам клуба, состоится не ранее января 2021, сообщает AS.

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Реал уже получил от Ла Лиги и Королевской Федерации Футбола Испании (RFEF) разрешение на проведение шести заключительных матчей чемпионата сезона 2019/20. Клуб улучшил освещение на эстадио Ди Стефано, установил более современную систему для рекламы, а также для поддержки VAR, как того требовала RFEF. В случае, если Реал пройдет Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги Чемпионов, остальные матчи турнира также будут сыграны на тренировочной базе – об этом клуб уже договорился с УЕФА.

Напомним, Реал воспользовался временным отсутствием спортивной активности на Сантьяго Бернабеу, чтобы увеличить скорость реконструкции: ее непрерывность позволит сократить общий срок реставрации и расходы на нее.

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