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Реал націлився на підписання "нового Варана"

18:38 - Читать на русском
Реал націлився на підписання "нового Варана"
Бенуа Бадіашиль / Getty Images

Реал може знову знайти підсилення центру захисту в чемпіонаті Франції.

Захисник Монако Бенуа Бадіашиль привернув увагу мадридського гранда, повідомляє AS.

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19-річний гравець вибив собі місце в основі монегасків, провівши 20 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20. Бадіашиля ще із 17 років вважають одним з головних талантів Франції і порівнюють із зіркою Реала – Рафаелем Вараном. Чемпіон світу так само рано дебютував на професіональному рівні, а в 2011-му отримав запрошення від "вершкових". Тепер Зідан може знайти нову перлину у Франції.

Очікується, що Монако попросить за свого таланта близько 35-40 млн євро. Контракт Бадіашиля з клубом розрахований до літа 2024 року.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Рафаель Рафаель Варан Монако Монако Іспанія Трансфери Реал Мадрид Бенуа Бенуа Бадіашиль
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