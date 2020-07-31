Реал націлився на підписання "нового Варана"

Захисник Монако Бенуа Бадіашиль привернув увагу мадридського гранда, повідомляє AS.

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19-річний гравець вибив собі місце в основі монегасків, провівши 20 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20. Бадіашиля ще із 17 років вважають одним з головних талантів Франції і порівнюють із зіркою Реала – Рафаелем Вараном. Чемпіон світу так само рано дебютував на професіональному рівні, а в 2011-му отримав запрошення від "вершкових". Тепер Зідан може знайти нову перлину у Франції.

Очікується, що Монако попросить за свого таланта близько 35-40 млн євро. Контракт Бадіашиля з клубом розрахований до літа 2024 року.

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