Мадридський клуб працює не лише над підписанням Кіліана Мбаппе. Реал планує підтримувати свою стратегію запрошення молодих гравців, які стануть заміною лідерам команди, повідомляє Sport.es.

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За інформацією джерела, черговою зірочкою на Сантьяго Бернабеу може стати хавбек Ніцци Кефрен Тюрам. У 20-річному французі мадридці бачать потенційну заміну бразильцю Каземіро.

Варто зауважити, що Кефрен – це син Ліліана Тюрама, який свого часу відіграв два сезони за Барселону. У нинішньому сезоні Кефрен Тюрам провів за Ніццу 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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