Мадридский клуб работает не только над подписанием Килиана Мбаппе. Реал планирует поддерживать свою стратегию приглашения молодых игроков, которые станут заменой лидерам команды, сообщает Sport.es.

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По информации источника, очередной звездочкой на Сантьяго Бернабеу может стать хавбек Ниццы Кэфрен Тюрам. В 20-летнем французе мадридцы видят потенциальную замену бразильцу Каземиро.

Стоит заметить, что Кэфрен – это сын Лилиана Тюрама, в свое время отыгравшего два сезона за Барселону. В нынешнем сезоне Кэфрен Тюрам провел за Ниццу 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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