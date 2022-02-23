Реал может заменить своего лидера сыном легенды Барселоны
Полузащитник Ниццы Кэфрен Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Мадридский клуб работает не только над подписанием Килиана Мбаппе. Реал планирует поддерживать свою стратегию приглашения молодых игроков, которые станут заменой лидерам команды, сообщает Sport.es.
Мбаппе на распутье: мама хочет новый контракт с ПСЖ, а юрист видит перспективы в Реале
По информации источника, очередной звездочкой на Сантьяго Бернабеу может стать хавбек Ниццы Кэфрен Тюрам. В 20-летнем французе мадридцы видят потенциальную замену бразильцу Каземиро.
Стоит заметить, что Кэфрен – это сын Лилиана Тюрама, в свое время отыгравшего два сезона за Барселону. В нынешнем сезоне Кэфрен Тюрам провел за Ниццу 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ