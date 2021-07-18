Керівництво МЮ розглядає варіант з підписанням нападника Реала Жуніора Вінісіуса, повідомляє The Mirror.

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Реал також зацікавлений у трансфері 21-річного бразильця, адже Перес не втрачає надії придбати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе і потребує ресурсів для цього. Мадридці розраховують отримати за Жуніора близько 70 млн євро.

Нагадаємо, "вершкові" придбали Вінісіуса у Фламенго за 45 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Жуніор провів 35 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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