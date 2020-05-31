Реал має великі проблеми – Зідан може залишитися без літніх трансферів

Трансферна кампанія мадридського Реала майбутнім літом обіцяє бути дуже складною.

Реал під час літнього трансферного вікна може не здійснити жодного трансферу через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, мадридський клуб зазнає серйозних фінансових труднощів. Трансфери на вхід відбудуться, тільки якщо Реал попрощається з великою кількістю футболістів. Але інші клуби не зацікавлені в покупці гравців "вершкових", оскільки ті мають високі фінансові вимоги.

Раніше повідомлялося, що мадридці влітку будуть працювати над переходами, передусім, Едуардо Камавінги з французького Ренна та Ерлінга Холанда з дортмундської Борусії.

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