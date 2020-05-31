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Реал має великі проблеми – Зідан може залишитися без літніх трансферів

11:51 425 Читать на русском
Реал має великі проблеми – Зідан може залишитися без літніх трансферів
Зінедін Зідан / фото: Реал

Трансферна кампанія мадридського Реала майбутнім літом обіцяє бути дуже складною.

Реал під час літнього трансферного вікна може не здійснити жодного трансферу через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, мадридський клуб зазнає серйозних фінансових труднощів. Трансфери на вхід відбудуться, тільки якщо Реал попрощається з великою кількістю футболістів. Але інші клуби не зацікавлені в покупці гравців "вершкових", оскільки ті мають високі фінансові вимоги.

Раніше повідомлялося, що мадридці влітку будуть працювати над переходами, передусім, Едуардо Камавінги з французького Ренна та Ерлінга Холанда з дортмундської Борусії.

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Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид
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