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Реал имеет большие проблемы – Зидан может остаться без летних трансферов

11:51 30 Читати українською
Реал имеет большие проблемы – Зидан может остаться без летних трансферов
Зинедин Зидан / фото: Реал

Трансферная кампания мадридского Реала будущим летом обещает быть очень сложной.

Реал во время летнего трансферного окна может не осуществить ни одного трансфера из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Marca.

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По информации издания, мадридский клуб испытывает серьезные финансовые трудности. Трансферы на вход состоятся, только если Реал попрощается с большим количеством футболистов. Но другие клубы не заинтересованы в покупке игроков "сливочных", поскольку те имеют высокие финансовые требования.

Ранее сообщалось, что мадридцы летом будут работать над переходами, прежде всего, Эдуардо Камавинги из французского Ренна и Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид
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