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Реал Мадрид – Валенсия: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

22:55 - Читати українською
Реал Мадрид – Валенсия: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Реал Мадрид – Валенсия: стартовые составы на матч Ла Лиги

В рамках 29-го тура испанской Примеры мадридский Реал принимает Валенсию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 29-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Валенсия начался в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Каземиро, Вальверде, Кросс – Бензема, Азар

Запасные: Ареоля, Альтубе, Милитао, Бейл, Марсело, Хамес, Асенсио, Б. Диас, Эрнандес, Винисиус, Родриго

Валенсия: Силессен – Васс, Жиламон, Мангаля, Гайя – Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер – Морено, Гомес

Запасні: Доменек, Коста, Корейя, Диакаби, Флоренци, Коклен, Черышев, Ли, Гедеш, Собрино, Вальехо, Гамейро

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