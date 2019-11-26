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ПСЖ вирвав нічию у драматичному матчі проти Реала на Бернабеу

26 листопада 23:58 479 Читать на русском
ПСЖ вирвав нічию у драматичному матчі проти Реала на Бернабеу
Реал Мадрид – ПСЖ: звіт на матч Ліги чемпіонів

В рамках поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид та ПСЖ переможця не виявили.

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

Команди, не дивлячись на шалену зливу, розпочали матч у високому темпі, не затягуючи із загостренням гри. Вже на 2-й хвилині у штрафний Реала після розрізної передачі вривався Ді Марія (м'яч вибили з-під його ніг в останній момент), а на 4-й Рамос замкнув подачу з кутового – вище воріт! ПСЖ відповів прострілом Берната на кут воротарського із ударом Ікарді головою над поперечиною, а на 12-й Мауро повторив свою спробу, пробивши з подачі Мбаппе – і знову неточно.

Поступово мадридці стали налагоджувати контроль у останній третині поля, що вилилось у затяжні позиційні атаки. На 15-й хвилині одну з них пострілом метрів з 20-ти завершив Кроос (над поперечиною), а вже на 17-й Бензема відкрив рахунок. Взяття воріт вийшло красивим: Азар протягнув м'яч у центрі й віддав вправо на Вальверде, Феде пройшов уперед і викотив передачу по флангу на Карвахаля, а Дані виконав простріл у штрафний; Вальверде підправив його на Іско, а той пробив у дальній кут – м'яч влучив у ліву стійку, а Бензема добив його у правий кут. 1:0!

Парижани розгубилися, а Реал швидко цим скористався, захопивши ініціативу й почавши проводити шикарні кобмінативні атаки з пасами п'яткою у дотик та іншими нестандартними рішеннями. На 21-й хвилині це могло вилитись у пенальті, однак Бензема явно підмалював ступінь жорсткості контакту з Навасом; втім, Карім заробив кутовий, з якого Кроос спробував виконати "сухий лист" – Кейлор дістав "круглого" з-під поперечки. Екс-голкіпер "вершкових" також врятував ПСЖ на 27-й хвилині, коли з лінії напівкола перед штрафним у правий кут стріляв Кроос, а на 33-й він же взяв удар Тоні метрів з 25-ти.

ПСЖ на 30-х хвилинах почав прокидатися. Зокрема, Куртуа довелося вступати у гру після шикарного дальнього пострілу Верратті під праву стійку, а на 36-й хвилині парижани змарнували топ-момент: Ді Марія розрізав оборону пасом на Мбаппе, який пробив у ближню дев'ятку з гострого кута – Тібо впорався, однак Кіліан явно не помітив можливість прострілити вздовж воріт. Реал швидко зрозумів, куди дує вітер, повернувши ініціативу й потривоживши Наваса двома дальніми ударами у виконанні Каземіро – перший Кейлор парирував, а другий пройшов над поперечиною.

Ключовий момент першого тайму стався у його ендшпілі. На 41-й хвилині Ікарді вирвався віч-на-віч з Куртуа та впав у штрафному після контакту з його ногою – арбітр одразу показав Тібо червону картку. Втім, далі Артуро Діаш вирішив переглянути повтор, на якому вдалося помітити фол Гуйє проти Марсело на самому старті атаки. Як наслідок, вилучення було скасоване, а Реал отримав стандарт. Томас Тухель реготав від всієї душі.

Другий тайм розпочався за явної переваги мадридців у бажанні та якості гри. "Бланкос" ледь не забили вже на 47-й хвилині після прострілу Марсело – Бензема пробив метрів з п'яти, однак Навас врятував ПСЖ. Гості у перші 20 хвилин по перерві взагалі нічим не тривожили оборону суперника, якщо не згадувати про дальній неточний удар Меньє, а от постріл Крооса з-за меж штрафного на 59-й хвилині пролетів поруч зі стійкою. На 61-й же Іско у воротарському замикав простріл Марсело, влучивши у Кейлора, а за хвилину по цьому схожим чином пробивав Варан – повз ворота. Завершив ударний відрізок "вершкових" слабенький удар Марсело в руки Навасу на 62-й хвилині.

Середину другого тайму з'їли дрібні паузи. Зокрема, на 64-й хвилині отримав пошкодження Азар, який пограв до 68-ї та покинув поле разом з лікарями – вони вели його під руки. Крім того, до 76-ї хвилини обидва тренери проводили заміни: Зінедін Зідан випустив Бейла з Модрічем, а Томас Тухель кинув у бій Сарабію та Дракслера – ну, а за 20 хвилин до цього він випустив Неймара, який зумів відзначитись лише одним розрізним пасом на хід Мбаппе (його перехопив Куртуа). В цілому, попри загальну перевагу Реала, темп гри у цей період впав, а моментів не виникало.

Втім, дуже швидко вся гра перегорнулася. Перший хід зробив Реал, забивши другий гол на 79-й хвилині – Марсело виконав подачу, а Бензема пробив головою з кількох метрів повз Наваса. Втім, вже на 81-й ПСЖ скоротив відставання: Меньє прострілив з правого флангу, а м'яч рикошетом від Варана та Куртуа влетів на ногу Мбаппе; Кіліан же покотив його у порожні ворота з метру – 2:1! Ще за дві хвилини спрацювали заміни Томаса Тухеля: Неймар пробив з лінії штрафного, влучивши у захисника, а Сарабія спіймав відскок і пульнув точно в праву дев'ятку – 2:2!

Зінедін Зідан кинув у бій 18-річного Родріго, який на 86-й хвилині ледь не вирвав перемогу для Реала, вистріливши з правого краю карного майданчика повз дальню стійку. На 87-й же відзначитись міг Варан, замкнувши подачу з кутового щільним ударом головою – повз ближній кут! Вже у компенсований час команди обмінялися моментами: Карвахаль пробив у руки Навасу з прострілу Родріго, а Мбаппе з близької відстані влучив у сітку із зовнішнього боку. Зрештою, на останній хвилині "бланкос" заробили стандарт в метрах 22-х від воріт ПСЖ – Бейл завдав прямого удару в правий кут, однак влучив у стійку!

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию у Мадриді. ПСЖ набрав 13 очок, а у Реала в активі залишається 8 залікових балів. Обидва колективи вийшли у плей-офф ЛЧ.

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