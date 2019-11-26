ПСЖ вирвав нічию у драматичному матчі проти Реала на Бернабеу

В рамках поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид та ПСЖ переможця не виявили.

Команди, не дивлячись на шалену зливу, розпочали матч у високому темпі, не затягуючи із загостренням гри. Вже на 2-й хвилині у штрафний Реала після розрізної передачі вривався Ді Марія (м'яч вибили з-під його ніг в останній момент), а на 4-й Рамос замкнув подачу з кутового – вище воріт! ПСЖ відповів прострілом Берната на кут воротарського із ударом Ікарді головою над поперечиною, а на 12-й Мауро повторив свою спробу, пробивши з подачі Мбаппе – і знову неточно.

Поступово мадридці стали налагоджувати контроль у останній третині поля, що вилилось у затяжні позиційні атаки. На 15-й хвилині одну з них пострілом метрів з 20-ти завершив Кроос (над поперечиною), а вже на 17-й Бензема відкрив рахунок. Взяття воріт вийшло красивим: Азар протягнув м'яч у центрі й віддав вправо на Вальверде, Феде пройшов уперед і викотив передачу по флангу на Карвахаля, а Дані виконав простріл у штрафний; Вальверде підправив його на Іско, а той пробив у дальній кут – м'яч влучив у ліву стійку, а Бензема добив його у правий кут. 1:0!

Парижани розгубилися, а Реал швидко цим скористався, захопивши ініціативу й почавши проводити шикарні кобмінативні атаки з пасами п'яткою у дотик та іншими нестандартними рішеннями. На 21-й хвилині це могло вилитись у пенальті, однак Бензема явно підмалював ступінь жорсткості контакту з Навасом; втім, Карім заробив кутовий, з якого Кроос спробував виконати "сухий лист" – Кейлор дістав "круглого" з-під поперечки. Екс-голкіпер "вершкових" також врятував ПСЖ на 27-й хвилині, коли з лінії напівкола перед штрафним у правий кут стріляв Кроос, а на 33-й він же взяв удар Тоні метрів з 25-ти.

ПСЖ на 30-х хвилинах почав прокидатися. Зокрема, Куртуа довелося вступати у гру після шикарного дальнього пострілу Верратті під праву стійку, а на 36-й хвилині парижани змарнували топ-момент: Ді Марія розрізав оборону пасом на Мбаппе, який пробив у ближню дев'ятку з гострого кута – Тібо впорався, однак Кіліан явно не помітив можливість прострілити вздовж воріт. Реал швидко зрозумів, куди дує вітер, повернувши ініціативу й потривоживши Наваса двома дальніми ударами у виконанні Каземіро – перший Кейлор парирував, а другий пройшов над поперечиною.

Ключовий момент першого тайму стався у його ендшпілі. На 41-й хвилині Ікарді вирвався віч-на-віч з Куртуа та впав у штрафному після контакту з його ногою – арбітр одразу показав Тібо червону картку. Втім, далі Артуро Діаш вирішив переглянути повтор, на якому вдалося помітити фол Гуйє проти Марсело на самому старті атаки. Як наслідок, вилучення було скасоване, а Реал отримав стандарт. Томас Тухель реготав від всієї душі.

Другий тайм розпочався за явної переваги мадридців у бажанні та якості гри. "Бланкос" ледь не забили вже на 47-й хвилині після прострілу Марсело – Бензема пробив метрів з п'яти, однак Навас врятував ПСЖ. Гості у перші 20 хвилин по перерві взагалі нічим не тривожили оборону суперника, якщо не згадувати про дальній неточний удар Меньє, а от постріл Крооса з-за меж штрафного на 59-й хвилині пролетів поруч зі стійкою. На 61-й же Іско у воротарському замикав простріл Марсело, влучивши у Кейлора, а за хвилину по цьому схожим чином пробивав Варан – повз ворота. Завершив ударний відрізок "вершкових" слабенький удар Марсело в руки Навасу на 62-й хвилині.

Середину другого тайму з'їли дрібні паузи. Зокрема, на 64-й хвилині отримав пошкодження Азар, який пограв до 68-ї та покинув поле разом з лікарями – вони вели його під руки. Крім того, до 76-ї хвилини обидва тренери проводили заміни: Зінедін Зідан випустив Бейла з Модрічем, а Томас Тухель кинув у бій Сарабію та Дракслера – ну, а за 20 хвилин до цього він випустив Неймара, який зумів відзначитись лише одним розрізним пасом на хід Мбаппе (його перехопив Куртуа). В цілому, попри загальну перевагу Реала, темп гри у цей період впав, а моментів не виникало.

Втім, дуже швидко вся гра перегорнулася. Перший хід зробив Реал, забивши другий гол на 79-й хвилині – Марсело виконав подачу, а Бензема пробив головою з кількох метрів повз Наваса. Втім, вже на 81-й ПСЖ скоротив відставання: Меньє прострілив з правого флангу, а м'яч рикошетом від Варана та Куртуа влетів на ногу Мбаппе; Кіліан же покотив його у порожні ворота з метру – 2:1! Ще за дві хвилини спрацювали заміни Томаса Тухеля: Неймар пробив з лінії штрафного, влучивши у захисника, а Сарабія спіймав відскок і пульнув точно в праву дев'ятку – 2:2!

Зінедін Зідан кинув у бій 18-річного Родріго, який на 86-й хвилині ледь не вирвав перемогу для Реала, вистріливши з правого краю карного майданчика повз дальню стійку. На 87-й же відзначитись міг Варан, замкнувши подачу з кутового щільним ударом головою – повз ближній кут! Вже у компенсований час команди обмінялися моментами: Карвахаль пробив у руки Навасу з прострілу Родріго, а Мбаппе з близької відстані влучив у сітку із зовнішнього боку. Зрештою, на останній хвилині "бланкос" заробили стандарт в метрах 22-х від воріт ПСЖ – Бейл завдав прямого удару в правий кут, однак влучив у стійку!

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию у Мадриді. ПСЖ набрав 13 очок, а у Реала в активі залишається 8 залікових балів. Обидва колективи вийшли у плей-офф ЛЧ.