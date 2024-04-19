Ім'я Андрія Луніна вже другий день не сходить з уст футбольної спільноти Європи.

Провідне іспанське спортивне видання Marca помістило українського кіпера Реала на першу шпальту свого чергового випуску. Лунін двома сейвами виграв серію пенальті проти Ман Сіті і приніс Мадриду вихід у півфінал ЛЧ.

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"На Етіхаді він здобув славу, яка ніяк не приходила. Він заслужив продовження контракту, який досі не підписав. Подвиг проти Сіті коронував його як героя Мадрида", – не скупляться на компліменти емоційні іспанці.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Реал вийшов на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 8 травня у Мадриді.

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