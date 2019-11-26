Мбаппе пояснив, чому не заслужив отримати "Золотий м'яч" у 2019 році

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що не переймається можливістю здобути "Золотий м'яч".

"Будемо реалістами, в цьому році я не заслужив "Золотий м'яч". Були гравці, які виконали набагато більше роботи. Вони заслужили цю нагороду більше. З ПСЖ ми не виграли всі національні трофеї. А в Лізі чемпіонів ми неймовірно сильно розчарували наших фанатів.

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Я не виграв індивідуальні нагороди в минулому сезоні, але варто відзначити, що, звичайно ж, футбол – це командна гра. У мене ще є час і поспішати нікуди. Це не та річ, яка мене зараз хвилює", – цитує Мбаппе Ouest France.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча" за підсумками цього року стане відомий 2-го грудня. Церемонія нагородження відбудеться у Парижі. Серед головних претендентів на нагороду називають Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та Вірджила ван Дейка.

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