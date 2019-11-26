Реал Мадрид – ПСЖ: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Реал Мадрид в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Реал Мадрид – ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Стартові склади
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Каземіро, Вальверде, Кроос – Іско, Бензема, Азар
Запасні: Ареола, Мілітао, Модріч, Менді, Родріго, Йовіч, Бейл
ПСЖ: Навас – Меньє, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Маркіньйос, Гуйє, Верратті – Мбаппе, Ікарді, Ді Марія
Запасні: Ріко, Кавані, Неймар, Сарабія, Діалло, Дракслер, Дагба
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