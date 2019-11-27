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Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

06:30 29 Читать на русском
Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу
Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Мадридський Реал поділив очки з ПСЖ у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

Мадридці явно мали намір взяти реванш за ганебну поразку 0:3 у першому матчі – на 17-ій хвилині Бензема добив м'яч у сітку після пострілу Іско. Після голу Реал продовжив свій натиск, однак мав усі шанси опинитися в меншості перед самою перервою – арбітр показав червону картку Куртуа, яку скасував після перегляду повтору.

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У другій половині команди створили чимало моментів, але голи посипалися ближче до фінального свитка. Спочатку Бензема оформив дубль, який повинен був гарантувати "вершковим" спокійні три очки. Втім, у Мбаппе і Сарабії була своя думка з цього приводу – подвійна відповідь за кілька хвилин, і нічия, яка гарантує команді Тухеля перше місце у групі А. Реал вийшов у плей-офф з другого місця.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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