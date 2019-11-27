Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Мадридський Реал поділив очки з ПСЖ у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Мадридці явно мали намір взяти реванш за ганебну поразку 0:3 у першому матчі – на 17-ій хвилині Бензема добив м'яч у сітку після пострілу Іско. Після голу Реал продовжив свій натиск, однак мав усі шанси опинитися в меншості перед самою перервою – арбітр показав червону картку Куртуа, яку скасував після перегляду повтору.

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У другій половині команди створили чимало моментів, але голи посипалися ближче до фінального свитка. Спочатку Бензема оформив дубль, який повинен був гарантувати "вершковим" спокійні три очки. Втім, у Мбаппе і Сарабії була своя думка з цього приводу – подвійна відповідь за кілька хвилин, і нічия, яка гарантує команді Тухеля перше місце у групі А. Реал вийшов у плей-офф з другого місця.