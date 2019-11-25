Циганков справді зацікавив Реал, – іспанський журналіст пояснив резонансну новину

Журналіст іспанського видання Defensa Central Алекс Морено прокоментував інформацію щодо інтересу мадридського Реала до хавбека Динамо Віктора Циганкова.

"Так, Мадрид стежить за ним вже деякий час, але це не дуже багато означає, – заявив репортер у відповідь на запитання Футбол 24, чи підтверджують цю інформацію у таборі "вершкових".

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Реал переглядає багатьох гравців з Європи та світу. Клуб не запевняє, що Циганкова підпишуть, бо у такому разі вони б підписували тисячі гравців. Тому це лише скаутинг", – підкреслив Морено.

Нагадаємо, вчора портал Defensa Central опублікував інформацію про інтерес Реала до зірки Динамо, однак деякі очевидні помилки викликали сумніви у правдивості цих чуток.

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