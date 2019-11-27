Ліга чемпіонів: визначилися 6 учасників плей-офф

Список клубів, які вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, продовжує розширюватися.

Після першої половини матчів 5 туру групового етапу вихід у раунд плей-офф собі гарантували 6 команд.

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Перелік клубів, які вийшли з групи:

Парі Сен-Жермен

Реал

Баварія

Тоттенхем

Манчестер Сіті

Ювентус

Слід зауважити, що парижани і мюнхенці забезпечили собі путівки в 1/8 фіналу ще за підсумками минулого туру. У середу (27 листопада) відбудуться матчі груп E, F, G, H, які можуть суттєво доповнити перелік учасників плей-офф.

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