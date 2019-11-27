Ліга чемпіонів: визначилися 6 учасників плей-офф

Ліга чемпіонів — 01:03 198
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Каштру – про нічию з Манчестер Сіті: Хороша стратегічна гра
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Гвардіола: Нашою ціллю було кваліфікуватися в плей-офф – ми зробили цеЛіга чемпіонів — 00:58 193
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Ліга чемпіонів: Тоттенхем божевільно перестріляв Олімпіакос, Аталанта вперше перемогла, Лєвандовскі знищив Црвену ЗвездуЛіга чемпіонів — 26 лист 2396
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ПСЖ вирвав нічию у драматичному матчі проти Реала на БернабеуЛіга чемпіонів — 26 лист 617
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Шахтар вигриз виїзну нічию у Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів – джокер Каштру знову зігравЛіга чемпіонів — 26 лист 3682