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Ліга чемпіонів: визначилися 6 учасників плей-офф

00:30 553 Читать на русском
Ліга чемпіонів: визначилися 6 учасників плей-офф
Карім Бензема / Getty Iamges

Список клубів, які вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, продовжує розширюватися.

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

Після першої половини матчів 5 туру групового етапу вихід у раунд плей-офф собі гарантували 6 команд.

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Перелік клубів, які вийшли з групи:

Парі Сен-Жермен

Реал

Баварія

Тоттенхем

Манчестер Сіті

Ювентус

Слід зауважити, що парижани і мюнхенці забезпечили собі путівки в 1/8 фіналу ще за підсумками минулого туру. У середу (27 листопада) відбудуться матчі груп E, F, G, H, які можуть суттєво доповнити перелік учасників плей-офф.

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