Андрій Лунін захищатиме ворота Реала у матчі за титул клубного чемпіона світу-2023. Стартові склади на фінал – у цій новині на "Футбол 24".

Фінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу-2023 між мадридським Реалом та саудівським Аль-Хілялем пройде в столиці Марокко – Рабаті – на стадіоні "Мулай Абдула". Зустріч стартує о 21:00 за київським часом, телетрансляція доступна на MEGOGO.

Реал влаштував цирк за кулісами Клубного ЧС – партнер Луніна "призначив" пенальті, а суперник не стерпів

Андрій Лунін після прекрасного півфінального матчу потрапив у стартовий склад "вершкових". Він може стати першим українцем, якому вдасться стати клубним чемпіоном світу. Цікаво, що саме сьогодні, 11 лютого, Луніну виповнилося 24 роки.

Стартові склади

Реал Мадрид:

Аль-Хіляль:

Фламенго став бронзовим призером Клубного ЧС, оформивши камбек у матчі з трьома дублями