Окремі гравці Реала проявили свою зверхність у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти Аль-Ахлі.

Наприкінці зустрічі Вінісіус впав у карному майданчику єгиптян за рахунку 2:1 на користь "вершкових".

Сейви Луніна і розкішна комбінація у відеоогляді матчу Аль-Ахлі – Реал – 1:4

Арбітр Андрес Матонте вирішив переглянути епізод на відеоповторі. Поки головний рефері біг до монітора, Орельєн Чуамені вже все "розсудив". Хавбек Реала зухвало встановив м'яч на "позначку", чим неабияк розлютив гравців Аль-Ахлі. Мохамед Абдельмонем сильно копнув м'яч подалі, зав'язалася сутичка команда на команду. На щастя, обійшлося без бійки, а більша частина конфлікту навіть не потрапила до офіційної трансляції.

Андрес Матонте також призначив пенальті, який Модріч не реалізував. Втім, Реал у компенсований час довів справу до розгрому і вийшов до фіналу Клубного ЧС. 11 лютого мадридці зійдуться з Аль-Хілялем.

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