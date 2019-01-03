Реал хоче підписати Сарабію – відома сума відступних

Півзахисник Севільї Пабло Сарабія може стати гравцем мадридського Реала.

Реал націлився на хавбека Севільї Пабло Сарабію через ситуацію з Іско та Модрічем, повідомляє AS.

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Нагадаємо, Іско може покинути Реал, оскільки, за інформацією ЗМІ, незадоволений своїм становищем, хоча сам футболіст заявив про наміри залишитись у Мадриді. Лукою Модрічем активно цікавиться міланський Інтер.

Сарабія є вихованцем "королівського клубу" і виступав за Реал Мадрид Кастілью з 2009 по 2011 роки.

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